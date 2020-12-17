سقطت اليوم، الأربعاء 16 ديسمبر 2020، طائرة مروحية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر. وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا بخصوص حادث سقوط مروحية عسكرية تابعة لحرس السواحل قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة.

وجا في بيان الوزارة أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر على بعد 02 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة، مما أسفر عن إستشهاد الملازم الأول، بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / وفاة طيّار وفقدان آخرين إثر سقوط مروحيّة عسكريّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.