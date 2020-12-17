بريجيت ماكرون ليست مصابة بكورونا عقب إصابة زوجها

سيف اليزيد - أعلن مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، أن فحوصها لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وأثبتت الفحوص إصابة زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، 42 عاما، بالفيروس.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن نتيجة فحصه جاءت سلبية. ورغم ذلك، سيعزل رئيس الوزراء نفسه بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزل ريشار فيران، رئيس الجمعية الوطنية (إحدى غرف البرلمان الفرنسي) نفسه أيضا. فهو شارك مساء أمس الأربعاء في عشاء أقامه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه مع نحو عشرة من المقربين منه.

كما يخضع زعماء الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية للعزل الذاتي، إذ تناولوا الغداء مع ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع.

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