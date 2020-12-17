إيران..الإفراج عن شبيهة أنجلينا جولي بكفالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

قررت السلطات القضائية الإيرانية، الإفراج عن فاطمة خويشوند، المعروفة بـ ”سحر تبر“، نجمة موقع إنستغرام،مقابل كفالة مالية.

وقالت سحر تبر في حديث لوكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية، اليوم الخميس، إن“السلطات القضائية أفرجت عنها بكفالة“، ولم توضح حجم الكفالة.

وأضافت سحر تبر:“لقد وافق القاضي على تحويل أمر الاعتقال إلى كفالة، وأفرج عني بكفالة“.

وأجرت سحر تبر عدة عمليات جراحية لتبدو شبيهة بالنجمة الأمريكية، أنجلينا جولي.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت محكمة في طهران، بالسجن 10 سنوات ضد ”سحر تبر“، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورًا لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو كأنها نسخة من أنجلينا جولي.

وجرى اعتقال الفتاة سحر تبر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، ووجهت إليها تهمة ”المساعدة والتحريض على الفساد، من خلال تشجيع الشباب على ارتكاب الرذيلة، وازدراء الإسلام، وإهانة الزي الإسلامي“.

وبعد الحكم عليها، قالت إنها“تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة“. وكانت ”سحر تبر“ قد اجتذبت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، العام الماضي، حينما نشرت صورًا لها، وأشيع أنها خضعت لـ 50 عملية جراحة تجميل.

وأضافت سحر تبر لوسائل إعلام إيرانية:“وُجهت إليَّ 4 تهم، وبُرئت من تهمتين، ولا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو“، مضيفة:“القاضي حكم عليَّ بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه“.