شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : لا علاقة لي بالتحقيق مع نجل بايدن والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه "لا علاقة له" بأي محاكمة محتملة لهانتر، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن. وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أنه غير ضالع في أي تحقيق جنائي يتعلق بعائلة بايدن.

وأفاد شخص مطلع على الأمر بأن ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 يناير ، يدرس سرا ما إذا كان سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق خاص لهانتر بايدن.

وفي التاسع من ديسمبر كشف هانتر بايدن النقاب عن أن المدعي العام الأمريكي لديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية. ولطالما كان هانتر بايدن هدفا لانتقادات الجمهوريين.