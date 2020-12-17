شكرا لقرائتكم خبر عن محرقة دجاج في التشيك .. والخسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل
واستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات لإخماد الحريق الجاري التحقيق في ملابساته. وأشارت التقديرات المبدئية أن خسائر الحريق تصل إلى أكثر من 120 ألف دولار. وقع الحادث بالقرب من بلدة تشوموتوف عند سفح جبال الخام وليس ببعيد عن الحدود الألمانية.
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