شكرا لقرائتكم خبر عن محرقة دجاج في التشيك .. والخسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت إدارة الإطفاء التشيكية أن نحو 16 ألف دجاجة وفرخ نفقوا جراء حريق هائل شب في مزرعة دواجن في التشيك في وقت مبكر من اليوم الخميس.

واستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات لإخماد الحريق الجاري التحقيق في ملابساته. وأشارت التقديرات المبدئية أن خسائر الحريق تصل إلى أكثر من 120 ألف دولار. وقع الحادث بالقرب من بلدة تشوموتوف عند سفح جبال الخام وليس ببعيد عن الحدود الألمانية.