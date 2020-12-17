شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بريطاني : عار على "جونسون" أن تطعم "اليونيسف" أطفالنا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر العضو المحافظ بالبرلمان البريطاني جاكوب ريز-موج اليوم الخميس إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "تلعب سياسة" بعرض المساعدة في إطعام الأطفال الجوعى في بريطانيا.

وقال جاكوب ريز-موج عندما علم بأمر برنامج اليونيسف في البرلمان: "أعتقد أنها فضيحة حقيقية أن اليونيسف يلعب سياسة بهذه الطريقة عندما يكون من المفترض أن يعتني بالأشخاص في أكثر الدول فقرا وحرمانا في العالم".

كانت منظمة "الطعام المدرسي مهم" قد قدمت لليونيسف 25 ألفا جنيه إسترليني (34 ألف دولار) لتوزيع وجبات الإفطار في جنوب لندن خلال العطلات المدرسية.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر في تصريحات نقلتها وكالة برس أسوسيشن: "حقيقة أن اليونيسف مضطر لإطعام الأطفال الجوعى في بلادنا عار ويجب على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون و(وزير الخزانة) ريشي سوناك أن يشعرا بالخزي".