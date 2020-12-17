لعب في برشلونة وليفربول .. يافع عراقي يشق طريقه نحو النجومية

وقال ماهر نوفل وكيل اعمال اللاعب في حديث لـ الخليج 365، ان "اللاعب الصغير نيثن شمو من اللاعبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل كبيرفي عالم المستديرة".

واوضح ان "نيثن يحلم باللعب لاسود الرافدين في المستقبل ولديه طموحات كبيرة للاحتراف في اوروبا والاقتداء بمثله الاعلى محمد صلاح"، مبيناً ان "اللاعب قريب من الانتقال الى صفوف اياكس امستردام الهولندي".



وفيما يلي السيرة الذاتية للموهبة العراقية:

الاسم : نيثن شمو

مواليد : 16 / 8 / 2006 امريكا من ابوين عراقيين.

مركز اللعب: مهاجم صريح، صانع لعب، اجنحة.

يلعب بالقدمين يمنع ويسرى

خاض اول مبارياته في سن 6 سنوات

تسلسل مع عدة اكاديميات من اهمها: اكاديمية برشلونة عام 2017، اكاديمية ليفربول.