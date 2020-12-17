السبت.. اجتماع بين قادة الكتل واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

أعلنت رئاسة البرلمان، الخميس، عن اجتماع يوم السبت المُقبل بين قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب يعلن عن اجتماع يوم السبت المُقبل بين قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية".



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