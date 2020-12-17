البرلمان يصوت على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات ويرفع جلسته

بعد ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الـ30 من الفصل التشريعي الحالي إلى يوم السبت المقبل.

وكان البرلمان عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الـ30 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

