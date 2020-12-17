البرلمان يصوت على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات ويرفع جلسته

صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.
بعد ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الـ30 من الفصل التشريعي الحالي إلى يوم السبت المقبل.
وكان البرلمان عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الـ30 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
وكان البرلمان عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الـ30 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
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