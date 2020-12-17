'اما أنا أو الديوانية'.. زوجة البلجيكي كابسلي تهدده بالهجر والأخير يغادر العراق

واعلن نادي الديوانية، فسخ عقد المحترف البلجيكي كابسلي بالتراضي بين الطرفين.

وقال مصدر مقرب من كابسلي في حديث لـ الخليج 365 ان "زوجة اللاعب كابسلي ابلغته بانها ستهجره في حال اصر على الاستمرار واللعب في العراق مع فريقه الديوانية".



واوضح ان "كابسلي اتخذ قراره دون تردد وابلغ ادارة النادي بانه لن يستطيع اكمال مشواره مع الفريق وابلغ الادارة بان الاسباب عائلية".

يذكر ان كابسلي انتقل الى الديوانية في الانتقالات الصيفية الماضية وسجل هدفاً واحداً في مرمى الشرطة.