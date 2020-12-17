ولي عهد ابوظبي يتمنى الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال على حسابه في تويتر "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن اليوم الخميس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يخضع حاليا للعزل الذاتي.

وطبقا للقواعد المتبعة في فرنسا، "يخضع ماكرون الآن لعزل شخصي لمدة سبعة أيام. على أن يتابع أعماله ونشاطاته عن بُعد"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "أظهرت الفحوص اليوم إيجابية تحليل الرئيس لـ كوفيد-19 ... وقد خضع ماكرون للفحص فور ظهور أول أعراض الإصابة عليه"