شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل اكثر من 3 آلاف وفاة و248 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظھرت بیانات الیوم الخمیس ان الولایات المتحدة سجلت اكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة بالإضافة إلى نحو 248 الف إصابة جدیدة بفیروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضیة.



وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة في بیانات یومیة أن الولایات المتحدة رصدت 3656 حالة وفاة و247357 اصابة جدیدة لترتفع حصیلة الجائحة إلى 307501 حالة وفاة و16979762 اصابة بالفیروس التاجي.

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