حشود عسكرية تزيد التوتر بين السودان وإثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ارتفعت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا وزادت الحشود العسكرية بسبب توغل الجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة، أكد مجلس الوزراء السوداني على دعمه للقوات المسلحة في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة، وأكد على الثقة في قدرة الجيش على حماية حدود البلاد.

وتعرضت قوات مسلحة سودانية لكمين من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) «ظل مجلس الوزراء يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة، والتي بدأت منذ ما يقارب الأسابيع الستة. واستقبلت بلادنا الآلاف من اللاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، وأفاض شعبنا من كرمه المعلوم رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة».

وأضاف البيان «مساء الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات».

وأكد المجلس على دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد، وأيضا على ثقته في قدرة القوات المسلحة على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان.

ونقل موقع (سودان تريبيون) عن مصادر عسكرية سودانية القول «إن الكمين أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة 12 من عناصر الجيش».