شكرا لقرائتكم خبر السعودية تطلق مشروع كسوة الشتاء في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع كسوة الشتاء في لبنان، لدعم المحتاجين من العائلات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بحضور المستشار في سفارة المملكة لدى لبنان سعود العنزي، ومدير مكتب المركز في بيروت فهد القناص، ومسؤولين محليين.

وسيتم خلال المشروع توزيع 18.088 حقيبة شتوية تحتوي على 14 قطعة من السترات والكنزات والقبعات و36.176 بطانية، وغيرها من المساعدات التي تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء، يستفيد منها 117.384 فردا في عدد من المناطق والمحافظات اللبنانية.

وأكد المستشار العنزي على أن مشروع كسوة الشتاء يأتي امتدادا للجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز، في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة، وإغاثة وعون كل نفس بشرية دون تفرقة.