شكرا لقرائتكم خبر بوتين: - تسميم نافالني أكاذيب مغرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس المزاعم المتكررة بتورط الدولة الروسية في تسميم المعارض أليكسي نافالني، وقال «إن مثل هذه المزاعم تثيرها وسائل الإعلام المغرضة».

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي «إنه لطالما كانت هناك مثل هذه الأخبار المثيرة حول روسيا في وسائل الإعلام الغربية»، واصفا الأمر بأنه ليس مفاجئا.

وكان نافالني قال أخيرا «إن مجموعة من ضباط الأمن القومي الروسي هم من قاموا بتسميمي في أغسطس»، وأشار إلى تزامنات كثيرة جديدة لأماكن تواجدهم وتواجده.