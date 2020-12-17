وزيرة الصحة المصرية تبحث خطة لقاح كورونا في الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجهت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أمس إلى الإمارات، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا إلى مصر، وتوجيه الشكر على توريد الدفعة الأولى من اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية. وتتضمن زيارة الوزيرة بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وإمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا). وقالت «إن الوزيرة من المقرر أن تناقش أيضا مع الجانب الإماراتي تبادل الخبرات فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات فيروس كورونا». وقالت «إن الوزيرة من المقرر أن تناقش أيضا مع الجانب الإماراتي تبادل الخبرات فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات فيروس كورونا». واستقبلت مصر الدفعة الأولى من لقاح كورونا قادمة من الإمارات الخميس الماضي.

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