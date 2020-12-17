شكرا لقرائتكم خبر الشرطة اليمنية تسقط 6 مهربين إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت إدارة البحث الجنائي في محافظة المهرة شرق اليمن 6 بحارة يحملون الجنسية الإيرانية، إلى النيابة العامة، على ذمة قضية تهريب كميات كبيرة من الممنوعات.

وقال مصدر أمني إن البحارة الإيرانيين متهمون بتهريب كميات كبيرة من المخدرات على متن سفينة إيرانية تم ضبطها قبالة سواحل المهرة، في أواخر الشهر الماضي، وعلى متنها كميات كبيرة من الحشيش والهيروين والكرستال ميث، قدر ثمنها بأكثر من خمسة مليارات ريال.

وأضاف «بعد الانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات في إدارة البحث الجنائي في المهرة، تمت إحالة قضية السفينة الإيرانية المضبوطة في سواحل المهرة إلى النيابة العامة»، وأكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها القانونية في مواجهة الأشخاص المضبوطين.

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أنه خلال تفتيش السفينة من قبل الأجهزة الأمنية وجدوا بداخلها نحو 730 كجم من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إلى جانب 216 كجم من الحبوب المخدرة من نوع كريستال مختلفة الأشكال.

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أعلنت أخيرا اعتراض قارب شراعي مجهول محمل بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية، وقالت في بيان إن «المدمرة الأمريكية «يو أس أس رالف جونسون» ، تمكنت من اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها 900 كجم على متن قارب شراعي مجهول الهوية يبحر في المياه الدولية لـبحر العرب قبالة السواحل اليمنية».

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ‏الغزو الثقافي الذي يشنه نظام الملالي في إيران على الشعب اليمني لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية، وأوضح أن مساعي النظام الإيراني وأداته من ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف اللغة العربية وإحلال اللغة الفارسية جزء من مخطط استهداف هوية اليمن وعروبته وإرثه الحضاري، وتوطين الثقافة والفكر الإيراني المنحرف، ضمن المخطط التخريبي في وهم استعادة الإمبراطورية الفارسية.

من جهته، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان توثيق 148 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال في تقرير له بعنوان «تعز ... ثلاثية القصف والانفلات والجوع» إن فريقه الميداني وثق مقتل 17 مدنيا بينهم 7 أطفال، حيث قتل مدنيان اثنان بينهم طفل برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى مقتل طفل آخر بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات».

انتهاكات الحوثي في تعز خلال نوفمبر:

148 انتهاكا

17قتيلا مدنيا

82 إصابة

35 طفلا قتل وأصيب

مشاهدات يمنية