التحالف: صاروخ حوثي استهدف المدنيين وسقط بصعدة

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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت صباح أمس صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.وأوضح أن الميليشيات مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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