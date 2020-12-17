شكرا لقرائتكم إرهاب بوكو حرام تبث فيديو "للتلاميذ المخطوفين" في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بثت مجموعة بوكو حرام، الخميس، فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا، الجمعة، من كانكرا في شمال غربي نيجيريا.

ويضيف الفتى أنه أحد 520 صبياً خطفوا على يد "جماعة الشكوي" الزعيم التاريخي لبوكو حرام الذي خطف في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.

تلميذ تمكن من الفرار بعد خطفه

وخطف مسلحون مئات القصر مساء الجمعة في هذه المنطقة النيجيرية لحساب مجموعة بوكو حرام المتشددة، التي تبعد منطقة نفوذها مئات الكيلومترات شرقا.

ويبقى العدد المحدد مبهما إذ أعلنت السلطات في مرحلة أولى أن 333 تلميذا فقدوا وعادت لتقول صباح الخميس إن عددهم 400. وفي مقطع مصور أكدت بوكو حرام من خلال هذا الفتى أنها تحتجز 520 تلميذا وأن بعضهم قتل.

منافة التلاميذ حيث خطفوا

ويظهر الأطفال منهكين في غابة في غياب ظروف النظافة والصحة.

وسجل جزء من الشريط بالإنجليزية ومن ثم بلغة هوسة، التي ينطق بها خصوصا في شمال نيجيريا. ومرر رجل آخر قال إنه أبو بكر الشكوي رسالة صوتية أكد فيها "هؤلاء رجالي وهؤلاء هم أولادكم".

مقاتلون من بوكو حرام

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن العملية جاءت بإيعاز من بوكو حرام، التي جنّدت ثلاث عصابات محلية لخطف التلاميذ.

وأفاد فتيان تمكنوا من الفرار بأن الرهائن وزعوا على مجموعات عدة مساء اليوم الذي خطفوا فيه.

ويقف أبو بكر الشكوي وراء خطف 276 تلميذة في شيبوك العام 2014 ما أثار موجة تنديد عالمي.