شكرا لقرائتكم فيروس كورونا شاهد أول ظهور لماكرون بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا، بالصوت والصورة خلال اجتماع المجلس الرئاسي للتنمية.

أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع للعزل لمدة 7 أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة 7 أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون لا يزال يدير البلاد، وأن كل اجتماعاته ستعقد عبر رابط فيديو".

وأضافت أنه "ألغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان".

وتابعت الرئاسة الفرنسية: "من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19".

وأوضح مكتب ماكرون أنه "يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر".

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت "لا تعاني من أي عوارض". وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.

وذكرت رويترز أن الفحوص أثبتت عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا بعدما كان أعلن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن كاستيكس سيعزل نفسه أيضا.

وحضر ماكرون قمة أوروبية الأسبوع الماضي، التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغير المناخي وخلافات مع تركيا.

واجتمع الزعماء في البداية في قاعة القمة وكانوا يتواصلون مع بعضهم بعضا، والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.

رئيس وزراء البرتعال يلغي رحلاته

كما تناول الغداء هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالإضافة إلى رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا.

ولاحقا أعلن رئيس الوزراء البرتغالي خضوعه للعزل بعد مخالطته ماكرون. وقال مكتب رئيس وزراء البرتغال إن كوستا ألغى كل رحلاته الرسمية ويقبع حاليا في عزل ذاتي بعد أقل من 24 ساعة من لقائه ماكرون رغم عدم ظهور أي أعراض عليه وإنه ينتظر حاليا نتيجة فحص خضع له اليوم الخميس.

رئيس الوزراء الإسباني يعزل نفسه

ووضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول/ديسمبر بعد أن التقى الاثنين الرئيس الفرنسي، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وقال في بيان إن سانشيز "سيخضع بدون تأخير لفحص لمعرفة وضعه" كما أنه "سيلتزم بحجر حتى 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما سيكون قد مضى عشرة أيام على لقائه الرئيس ماكرون في باريس".

والتقطت صور لماكرون أيضا وهو يصافح رئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ السبعين من عمره.

كما أعلن رئيسا وزراء بلجيكا ولوكسمبورغ أنهما دخلا الحجر الصحي بعد مخالطتهما ماكرون.