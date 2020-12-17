شكرا لقرائتكم خبر عن في رقم قياسي جديد.. أمريكا تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت حصيلة الوفيات 3580 حالة. كما ارتفعت حالات دخول المستشفى لليوم التاسع عشر على التوالي، يوم الأربعاء حسب التوقيت الأمريكي.

تأتي القفزات التي تشهدها الولايات المتحدة في أعداد الإصابات وحالات الوفاة، وسط سعي الجهات التنظيمية في الموافقة على لقاح ثان لكوفيد-19، بعد طرح لقاح «فايزر-بايونتيك» وبدء حملة تطعيم بالبلاد.

وسجلت السلطات الصحية 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق في تاريخ تسجيل الإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقاً لإحصاءات «رويترز».

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالاً 307767 وفاة.

كما تعد أيضاً أكثر الدول إصابة بالفيروس، برصدها ما يقرب من 17 مليون حالة في المجمل، وذلك في ظل مقاومة الكثير من الأمريكيين وإدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أوامر البقاء في المنزل ووضع الكمامات التي أثبتت فعاليتها في السيطرة على انتشار المرض.

ومن المتوقع أن تصادق لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح شركة مودرنا، اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد اللجنة نفسها لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

وسمحت الإدارة باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ، يوم الجمعة الماضي، ما فتح الباب أمام برنامج تطعيم ضخم بدأ يوم الاثنين.