شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكشف موعد تلقيه لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ.ف.ب»

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيتلقى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد ما إن يصبح ذلك ممكناً لفئته العمرية.

وقال الرئيس، البالغ من العمر 68 عاماً، في مؤتمره الصحفي السنوي: «أسمع توصيات خبرائنا. وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً».

وأضاف بوتين «لدينا لقاح جيد.. آمن وفعال في الوقت نفسه مع مستوى حماية يراوح بين 96 و97% بحسب الخبراء».

وكان بوتين أعلن في أغسطس/آب الماضي أن روسيا هي أول دولة في العالم تسجل لقاحاً مضاداً لمتلازمة «كوفيد-19»، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته قد تلقته.

وتوقع الرئيس الروسي أن تكون لدى بلاده بحلول العام المقبل «ملايين الجرعات من اللقاح». مضيفاً أن روسيا أدارت أزمة الوباء «بكرامة» وبشكل «أفضل من دول أخرى في العالم».

وقال: «لم يكن أي نظام (صحي) في العالم مستعداً لمثل هذا المستوى الذي واجهناه»، مؤكداً أن النظام الصحي الروسي «أثبت أنه أكثر فعالية» من أنظمة أخرى، خصوصاً في الدول الغربية.

وشكر الروس لإظهارهم الوحدة والصمود في مواجهة التهديد، داعياً الجميع إلى حملة تطعيم واسعة النطاق للشعب الروسي.

وكانت روسيا بدأت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري للعاملين المعرضين للخطر في الهيئات الصحية والطبية والرعاية الاجتماعية والتعليمية.