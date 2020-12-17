شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وتزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، نظم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، احتفالاً عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، شهده الدكتور حسين العثمان عميد الكلية والدكتور بن عيسى بطاهر رئيس قسم اللغة العربية، وأدار اللقاء الدكتورة ليلى العبيدي الأستاذ المساعد بالقسم، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين البارزين، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمهتمين باللغة العربية وطلبة الجامعة.

وألقى مدير الجامعة كلمته بهذه المناسبة رفع بمستهلها أسمى معاني التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، على جهوده الكبيرة في سبيل مواجهة طغيان اللغات الأجنبية في المرحلة العصرية لترسيخ مكانة اللغة العربية والحفاظ على قيمتها الروحية والقومية من خلال بناء العديد من المؤسسات والمراكز والهيئات المعنية بذلك في إمارة الشارقة ممتداً بذلك إلى البعيد في الآفاق العالمية إلى أن بلغ بها مشارف الصين من خلال إتاحة أوسع وأيسر الفرص لمن أراد أن يتعلمها.

كما وجه مدير الجامعة الشكر إلى كل من يعمل في سبيل تعزيز قيمة ومكانة اللغة العربية في روحه وفكره، مؤكداً ضرورة توظيف الوسائل الحديثة في تعليم «العربية» من خلال إيجاد التقنيات الحديثة المتناغمة، وتمكين الطلبة من التصدي للتحديات التي تواجههم في هذا الغزو اللغوي والمعرفي، والتمسك باللغة العربية التي تعكس الواقع العربي.

ومن جانبه أشار الدكتور حسين العثمان إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها اللغة العربية بوصفها لغة العلم والسياسة والأدب ولها الأثر في العديد من اللغات الأخرى، مؤكداً ضرورة تحويل اللغة العربية إلى لغة أولية وتعليمها لغير الناطقين بها لزيادة الاقتصاد المعرفي والوعي بأهمية الحفاظ عليها، وكذلك التركيز على التعليم المبتكر من خلال تكاتف اللغة العربية مع اللغات الأجنبية، ويرجع ذلك لسبب تراجع اللغة العربية لصالح اللغات الأخرى في الواقع الحالي.

تخلل الحفل تقديم عرض لمعرض الخط العربي من إعداد الدكتور فكرى النجار، وفيلم تسجيلي تناول أنشطة قسم اللغة العربية وآدابها التي تم تنفيذها سابقاً، بعدها تم تقديم بعض القراءات الشعرية ألقاها الدكتور عبد الرحمن بوعلي، ومن ثم بدأت كلمات المتحدثين الرئيسيين؛ حيث قدم الدكتور شكري المبخوت ورقة عمل بعنوان: «كيف النهوض باللغة العربية»، وقدمت الدكتورة بروين حبيب مداخلة بعنوان: «اللغة العربية لغة حياة»، ومداخلة أخرى قدمها الدكتور صلاح جرار بعنوان: «اللغة رافعة من روافع التقدم»، واختتم الحفل بفتح باب النقاش وتكريم الفائزين بالمسابقة الأدبية.