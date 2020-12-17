«ديوا» تؤكد أهمية اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» باليوم العالمي للغة العربية 2020 من خلال أنشطة وفعاليات داخلية تم تنظيمها افتراضياً، شملت نشرات إلكترونية تضمنت معلومات حول اللغة العربية، ومسابقات لاختبار معلوماتهم ومدى إلمامهم بلغة الضاد، إضافة إلى توحيد شاشات العرض الرقمية الداخلية احتفاءً بهذه المناسبة، فضلاً عن استخدام وسم #بالعربي في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.

وفي رسالة وجهها لموظفي الهيئة، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً باللغة العربية وتسعى القيادة الرشيدة إلى أن تكون الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية من خلال العديد من المبادرات الرائدة.

وخاطب الطاير موظفي الهيئة قائلاً: أدعوكم إلى دعم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ولغة الأجداد والآباء وأساس حضارتنا وهويتنا، من خلال إتقانها وتعزيز المحتوى العربي وجعل القراءة عادة يومية. كما أدعو الزملاء الذين لا يتحدثون العربية إلى المبادرة بتعلمها والاستفادة من الدورات التدريبية التي توفرها الهيئة، للتعرف إلى جماليات هذه اللغة التي تمتاز بتنوع مفرداتها وثراء أساليبها وتعابيرها.

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