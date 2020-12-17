كورونا يجتاح قصر الإليزيه وزوجة ما كرون تصدر بياناً للفرنسيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، فيما أصدر مكتب زوجته بريجيت ماكرون، بيانا للشعب الفرنسي.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن الإليزيه في بيان، القول: إن “ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر”.

وذكر البيان، أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بـ(كوفيد-19)، كما تخضع بريجيت ماكرون (67 عاما) نفسها للحجر الصحي.

وكشف مسئول بالقصر الرئاسي الفرنسي لـ”رويترز” أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي، وذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكتس دخل أيضا إلى الحجر الصحي.

وأصدر مكتب بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، بيانا للشعب الفرنسي، بعد إعلان إصابة زوجها بفيروس “كورونا” المستجد في ظروف غامضة.

وقال البيان: إنها “تخضع حاليا للعزل الذاتي، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لـ(كوفيد-19) عليها”.

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر الجاري، عن عزم السلطات الفرنسية القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل ويونيو من العام المقبل.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه: إن “حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول”.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

الجدير ذكره أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.