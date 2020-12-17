الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. حصاد مجلس النواب فى 5 سنوات.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يألو مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار الفصل التشريعي الأول (5 سنوات) بواقع 6 أدوار انعقاد، جهداً في مناقشة وإقرار العديد من التشريعات الحيوية في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويدعم استقرار البلاد اقتصاديا وأمنيا لاسيما في مواجهة الإرهاب وبتر اذنابه، فضلا عن تشريعات الحماية الاجتماعية بل ولعب دوراً هاما في دعم الدولة في خطاها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".. ونرصد أرقام المجلس فيما يلى..

أرقام مجلس النواب فى 5 سنوات

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