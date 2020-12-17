شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس النواب بـ27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، النتيجة الكاملة لأسماء الفائزين فى المرحلة الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك طبقا لما تم نشره بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.

وقد أجريت الانتخابات على 284 مقعدا قائمة و283 مقعدا فرديا "حيث مازال مقعد دير مواس مؤجلا".

وبالنسبة للقائمة الوطنية من أجل مصر، التى فازت فى المرحلتين حصل مستقبل وطن على 145 مقعدا، والمستقلون على 22 مقعدا، والوفد على 21 مقعدا، والشعب الجمهورى على 28 مقعدا، ومصر الحديثة على 12 مقعدا، والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد والديمقراطى الاجتماعى على 7 مقاعد، والمؤتمر على 7 مقاعد، وحماة وطن على 19 مقعدا، والحرية على 5 مقاعد، والتجمع على 5 مقاعد، والعدل على مقعدين، والجيل على مقعدين.

وبالنسبة للمقاعد الفردية، والتى أجريت فى المرحلة الأولى على 142 مقعدا، مع تأجيل مقعد دير مواس فقد حصل مستقبل وطن على 83 مقعدا والمستقلون على 30 مقعدا والشعب الجمهورى على 15 مقعدا، والنور على 7 مقاعد، وحماة وطن على 4 مقاعد، و الحرية على مقعدين، والوفد على مقعد واحد.

وفيما يخص المرحلة الثانية للنظام الفردى، جاء حزب "مستقبل وطن" ليحتل المرتبة الأولى بفوزه بـ87 مقعدا من أصل 141 مقعدا انتخابيا، يليه المستقلون وذلك بواقع 41 مقعدا، وفى المرتبة الثالثة حزب الشعب بواقع 7 مقاعد.

واحتل حزب الوفد، المرتبة الرابعة من حيث عدد المقاعد التى حصدها فى المرحلة الثانية بواقع 3 مقعد، فيما تساوت أحزاب "التجمع"، "المؤتمر"، "مصر الحديثة" فى فوز كل منها بمقعد واحد.

وننشر بالتفصيل نتائج المرحلة الأولى والثانية على المقاعد الفردية:

نتيجة محافظات المرحلة الأولى

1- محافظة الجيزة

1- زكى عباس عبد الظاهر- الجيزة -مستقبل وطن

2- محمد ابوالعنين – الجيزة – مستقل

3- حسام الدين عاشور ابو النمرس -مستقبل وطن

4- محمد رشاد على البرتقالى ابو النمرس – مستقبل وطن

5– نادر عبده البدرشين –مستقبل وطن

6- عماد الدين عبد التواب الدرجلى - البدرشين –مستقبل وطن

7- حازم رياض جودة –البدرشين –مستقبل وطن

8- احمد سعد حلمى -الصف- مستقبل وطن

9- شحاتة عبد الحافظ اطفيح- مستقبل وطن

10-محمد السيد الحسينى - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

11-محمود هشام - بولاق الدكرور -مستقبل وطن

12- حسام الدين المندوه - بولاق – مستقبل وطن

13- محمد على عبد الحميد - العمرانية –مستقبل وطن

14–أحمد عاشور العمرانية – الشعب الجمهورى

15- طارق سعيد حسنين- إمبابة – مستقبل وطن

16–نشوى حسن على عبد العال ديب - إمبابة -مستقل

17- محمد سلطان على – أول اكتوبر – مستقبل وطن

18- سيد أحمد على سليمان - أول أكتوبر -مستقبل وطن

19-هشام حسين محمد- أول اكتوبر – مستقل

20- خالد تامر - كرداسة – مستقبل وطن

21- محمود عباس الصعيدى - الوراق -مستقبل وطن

22- أسامة حسنى الأشمونى - الوراق -مستقبل وطن

23- طارق سيد توفيق الطويل -الوراق – الشعب الجمهورى

24- علاء ناجى - منشاة القناطر –مستقبل وطن

25-على سمير -منشاة القناطر- مستقبل وطن

2- محافظة الفيوم

1- محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن

2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى

3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن

4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن

5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن

6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن

7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور

8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل

9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن

10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل

3-محافظة البحر الأحمر

1- عبد الناصر عطية سفاجا –مستقبل وطن

2- محمد محمد عبد المقصود أول الغردقة –مستقبل وطن

3- على نور على الشلاتين – الشعب الجمهورى

4-محافظة الإسكندرية

1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه - مستقبل وطن

2-محمد حسين محمد الشوادفى -اول المنتزه -مستقبل وطن

3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح -اول المنتزه -مستقبل وطن

4- محمد اشرف محمود -اول المنتزه- مستقبل وطن

5- احمد عبد المجيد -اول الرمل - مستقبل وطن

6- على الدسوقى احمد - اول الرمل- مستقبل وطن

7- عمر جمال عمر -اول الرمل- مستقل

8- مجدى صادق محمد - سيدى جابر- الشعب الجمهورى

9- احمد عوض محمد عوض -سيدى جابر- مستقبل وطن

10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن

11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن

12- احمد عبد الحميد عبد الحميد -الدخيلة -النور

13- احمد خليل عبد العزيز – الدخيلة - الدخيلة - النور

14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة - –مستقبل وطن

15- حسين رجب حسين - الدخيلة - -مستقبل وطن

16-الصافى عبد العال – العطارين -مستقبل وطن

5-البحيرة

1- سناء انور محمد برغش دمنهورمستقبل وطن

2- عبد الرؤوف توفيق دمنهور مستقبل وطن

3- عادل عبد الوهاب يونس دمنهور مستقبل وطن

4- محمود عادل سعد شعلان- كفر الدوار- مستقبل وطن

5- سحر بشير- كفر الدوار -مستقل

6- احمد حمدى محمد- كفر الدوار- النور

7- اسامة انور عبد الفتاح- ابو حمص- مستقل

8- احمد عبده عرجاوى- ابو حمص- النور

9- هشام سعيد فوزى -المحمودية -مستقبل وطن

10- بلال حامد عيسوى -المحمودية-مستقل

11- علاء حمدى عبد المقصود -حوش عيسى- مستقل

12- اشرف سيف النصر المقرحى- الدلنجات- مستقل

13- حمدى عبد الوهاب عثمان - ابو المطامير- مستقبل وطن

14- خالد عبد المولى خطيب -ابو المطامير -النور

15- محمد عبد السلام ناجى -ايتاى البارود -مستقبل وطن

16-محمد عزت عرفات - ايتاى البارود- مستقل

17- احمد خلمى الشيشنى- كوم حمادة -مستقل

18- طلبة احمد ثابت النحال- كوم حمادة- مستقل

6-محافظة بنى سويف

1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن

2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل

3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى

4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور

5- سامىى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل

6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن

7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن

8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى

7-محافظة المنيا

1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن

2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن

3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن

4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن

5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن

6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن

7- ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجديد

8- مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى

9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى

10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن

11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل

12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل

13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن

14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن

15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل

8-محافظة اسيوط

1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن

2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن

3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل

4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن

5-ابراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن

6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن

7- احمد زهير –القوصية –مستقبل وطن

8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن

9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى

10- احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن

11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن

12- علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل

9-محافظة سوهاج

1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل

2- احمد ابراهيم عطية –سوهاج –مستقل

3- محمد محمود لبيب – اخميم –مستقبل وطن

4- زكريا محمد حسان –اخميم –مستقبل وطن

5- رفعت شكيب خفاجى – المراغة –مستقل

6- مصطفى سالم – طهطا –مستقبل وطن

7- نشات فؤاد عباس –طهطا – الشعب الجمهورى

8- ابراهيم محمد محمد خليفة – طهطا –مستقبل وطن

9- ياسر نصر عبد المولى –جرجا –الشعب الجمهورى

10-خليفة رضوان –جرجا –مستقبل وطن

11- عاطف عثمان سليمان –المنشاة –مستقل

12- محمود حمدى احمد –البلينا –مستقبل وطن

13- نور الدين اسعد ابو ستيت – البلينا –مستقبل وطن

14- احمد عبد السلام قولرة – دار السلام –حماة وطن

10- محافظة قنا

1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن

2- مصطفى محمود مصطفى –قنا –مستقبل وطن

3- محمد طايع سعد –قوص –مستقبل وطن

4- اشرف ابو الفضل –قوص –مستقل

5- خالد محمد عبد الفتاح – نجح حمادى – مستقبل وطن

6-سيد احمد فؤاد – نجح حمادى –حماة وطن

7- السيد محمد المنوفى – نجح حمادى – الشعب الجمهورى

8- عبد الفتاح محمد شحات –ابو تشت –الحرية

9- خالد عبد الوهاب محمدين –ابو تشت –الشعب الجمهورى

11-محافظة اسوان

1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن

2- احمد محمد صالح –اول اسوان –حماة وطن

3- خالد يوسف رضوان –كوم امبو –مستقبل وطن

4- محمد فؤاد عزت –نصر النوبة –مستقل

5- على محمود عبد الرحيم –ادفو –مستقبل وطن

12-محافظة الوادى الجديد

1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل

2- حمدى محمد سليمان – الداخلة –مستقل

13-محافظة مطروح

1-جمال رسلان –مطرووح –مستقبل وطن

2- رزق جالى نصر الله –الحمام –مستقبل وطن

14-محافظة الاقصر

1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل

2- محمد بهجت الصن –القرنة –الحرية

3-باهى امين محمود –اسنا –الشعب الجمهورى



