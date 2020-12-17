شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن كيفية إدارة واستثمار هيئة الأوقاف لأموال وأصول الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه، أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

وتنص المادة "3"، من القانون، على أنه يُقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:

1 ـ أموال البدل.

2 ـ الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

3 ـ سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

4 ـ الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة بإدارتها واستثمارها.

5 ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.