شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يحذر من التعامل فى التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رجائى عطية نقيب المحامين، الأعضاء من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، وقال إنه حرصاً منه على كل زميلة وزميل، وحرصاً على المال العام، وجب عليه لفت انتباههم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وأضاف رجائى عطية في بيان له، أن النافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة، والذي أهدرته بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جم – قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة – وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جم، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جم، مائتين وثمانون ألف جنيه، واستمرت نقابة القاهرة الجديدة الفرعية في تمردها على الشرعية وعلى النقابة العامة، رغم إقرار نقيبها أشرف زكي في كتاب رسمي إلينا- صادر بتاريخ 16/4/2020 بتوقيعه، وخطاب آخر في 22/4/2020 بتوقيعه يقر فيهما بأن مستحقات النقابة العامة من التصديق على العقود، والبالغة 537857 جم، خمسمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها، قد اختلست ولم تودع بحساب النقابة الفرعية في بنك الإسكندرية، مما أضطر النقابة العامة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بالبلاغ رقم 463/2020 أموال عامة عليا المقيد برقم 255/2020 عرائض، والمقيد برقم 213/2020 حصر تحقيق وجاري تحقيقه.

وأشار رجائى عطية الى أن نقابة جنوب القاهرة التزمت بإغلاق نظام التصديق على العقود، وظلت ملتزمة حتى وردت مستحقات النقابة العامة، فأمر برد الأختام إليها وفتح نظام التصديق على العقود بالنسبة لها، وأبلغ الشهر العقاري بذلك، مضيفا أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم المستشار الجليل وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 بتاريخ 30/9/2020 بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة.

وتابع: "فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2/11/2020، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7/12/2020 باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات، أما النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة فلم نطلب – لأنها لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة وعلى ذلك، فإننا ننبه ونحذر الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، فسوف يكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق".