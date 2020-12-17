شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يبدأ دوراته التدريبية لتطوير فاعلية التعامل مع الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثالثة من برنامجه لدعم قدرات العاملين بالمجلس، وتستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام، ترتكز فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى، ويأتى ذلك وفقاً لأساسيات حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والتعرف على كيفية تقديم معالجات فعالة للشكاوى، والتدريب على استخدام أحدث التقنيات واستيفاء الرصد والتوثيق للحالات بمعايير موضوعية .

يتناول البرنامج التعرف على كيفية إعداد التقارير الداخلية لتطوير العمل المؤسسى وفق ضوابط موحدة ، كما يركز البرنامج على تناول الظروف المختلفة للتعامل مع الشاكين بما فيها التعرف على مبادىء الدعم النفسى للعاملين بالمجلس .

يشارك فى التدريب العاملين بالمجلس ذووى الصلة بتلقى الشكاوى وممثلى فروع (القليوبية- سوهاج – بنى سويف – بورسعيد- أسيوط – كفر الشيخ – الغربية)، ويبلغ إجمالى عدد المتدربين 15 ذكور، و7 إناث .