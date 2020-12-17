شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل، وقال أبوبكر ضوة إنه بخير وبصحة جيدة، وهو الآن في مرحلة العزل وتلقي العلاج اللازم حتى المرور الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية.
وأضاف أبو بكر ضوة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للاطمئنان على صحته، وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمى للنقابة العامة للمحامين.
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