رقم قياسي.. أمريكا تُسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.
وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لإحصاء "رويترز".
ومن المتوقع أن تصادق لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "مودرنا" اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد اللجنة ذاتها لقاح شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك".
وسمحت الإدارة باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ يوم الجمعة الماضي، مما فتح الباب
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميًا من ناحية الوفيات والإصابات بالوباء، إذ سجلت إجمالا 307767 وفاة، وما يقرب من 17 مليون حالة في المجمل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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