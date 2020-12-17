الأردن يُسجل 2221 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 31 وفاة جديدة و2221 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و496 حالة، بينما قفز عدد الإصابات إلى 269 ألفا و806 حالات.



وأشارت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل 3116 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي

إلى 233 ألفا و390 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 265024 إصابة.



وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي

عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 226245 حالة شفاء بعد تسجيل 3591 حالة إضافية.



كما سجل الأردن 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3437 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 1816 حالة إضافية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.