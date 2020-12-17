أميركا تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا في رقم قياسي

سيف اليزيد - قفزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي يومي بلغ 3580 وفاة.

وارتفعت حالات دخول المستشفى لليوم التاسع عشر على التوالي مما يزيد من المخاطر بينما تبحث الجهات التنظيمية ما إذا كانت ستوافق على لقاح ثان لكوفيد-19.

وسجلت السلطات الصحية 232 ألفا و255 حالة إصابة، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات.

وأصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا 307767 وفاة. وهي أيضا أكثرها إصابة بالفيروس، برصدها ما يقرب من 17 مليون حالة في المجمل.

ومن المتوقع أن تصادق لجنة من المستشارين المستقلين عن إدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح شركة «موديرنا»، اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد اللجنة نفسها لقاح شركة «فايزر» الأميركية وشريكتها الألمانية «بيونتك».

وسمحت الإدارة باستخدام لقاح «فايزر» في حالات الطوارئ يوم الجمعة الماضي، مما فتح الباب أمام حملة تطعيم ضخمة بدأت يوم الاثنين.