بني ملال.. العثور على “متشرد” جثة هامدة في الطريق العام

عثر مواطنون، اليوم الخميس، على جثة شخص في وضعية تشرد، وسط الطريق الرابطة بين بني ملال، وقصبة تادلة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك في عقده الرابع، يعاني التشرد، منذ سنوات، وعثر على جثته وسط الطريق، ولا تبدو عليها أية علامات عنف، في حين تجهل إلى حدود الساعة طبيعة الوفاة.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، فور علمها بالخبر، استنفرت عناصرها في مكان الحادث، حيث عاينت جثة الهالك، فيما فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.