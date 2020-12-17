المديرية العامة للأمن الوطني تنفي خبر اختراق موقع الكتروني خاص بها

‏نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، ادعاءات اختراق موقع إلكتروني خاص بها.

وقالت المديرية في تغريدة لها إنها تنفي بشكل قاطع صحة التدوينة، التي تدعي حصول اختراق لموقع إلكتروني خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني على الأنترنيت.

وأكدت المديرية نفسها أن بواباتها الإلكترونية الخاصة بالخدمات الموجهة إلى العموم تعمل بشكل طبيعي، وتخضع لمستويات عالية من الحماية المعلوماتية.

وكانت تدوينة قد انتشرت على نطاق واسع، تدعي اختراق هاكرز جزائري لمواقع مؤسساتية مغربية.