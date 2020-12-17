في ظل استفزازات “البوليساريو”.. وهبي يطلب من الفتيت التعجيل بإحداث إقليم جديد بالمحبس

طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتعجيل بإحداث إقليم جديد بالمحبس، تزامنا مع ما تعرفه المنطقة من محاولات استفزاز من طرف انفصاليي البوليساريو.

ووجه وهبي، اليوم الخميس، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، حول الأهمية الكبيرة لإحداث إقليم جديد بالمحبس في الصحراء المغربية.

وقال وهبي، في سؤاله، إن التعجيل بإحداث إقليم جديد بهذه المنطقة تحت اسم “إقليم المحبس” يضم جماعة المحبس كمركز للإقليم، وبعض الجماعات الترابية المحادية لها، بات حاجة ملحة، تحظى بأهمية كبيرة في تحقيق مطالب المواطنين والمصلحة الوطنية.

وأوضح وهبي أن مطلبه يأتي بناء على ما يكتسيه التقسيم الترابي للمملكة من ترجمة عملية للتوجهات الاستراتيجية، لاسيما تعزيز خيار اللامركزية واللاتمركز الإداري، ومن منطلق التحولات، التي تعيشها مناطقنا الجنوبية عموما، والمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية، خصوصا، وبالنظر إلى ما باتت تعيشه منطقة المحبس من حركية سياسية، وعسكرية، وإدارية، تتطلب التنسيق الإداري والتفاعل الفوري مع المركز، ومطالب الساكنة المحلية، وحاجياتها الإدارية.

يذكر أن انفصاليي البوليساريو كانوا قد هددوا بمحاولة خوض اعتداءات في منطقة المحبس، بينما تشهد المنطقة حضورا عسكريا مهما، في ظل تأكيد مغربي أن المنطقة هادئة، ولا تعرف أي نوع من التوترات.