"مصدر" الإماراتية تطور أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بإندونيسيا

الخميس 17 ديسمبر 2020

أعلنت شركتا "مصدر" الإماراتية ومرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" الإندونيسية عن تأسيس شركة مشتركة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.



وأفاد بيان صادر عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" (إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة)، اليوم الخميس، بأن الشركة المشتركة الجديدة بالتعاون مع شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، ستتولى مهمة تطوير محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة الأولى من نوعها في إندونيسيا.

وضمن إطار الأسبوع الإماراتي الإندونيسي الذي امتدت فعالياته طوال هذا الأسبوع لتسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين تم الإعلان رسمياً عن تأسيس الشركة الجديدة "بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي" خلال مراسم خاصة أقيمت عند سد سيراتا في منطقة جاوة الغربية بإندونيسيا حيث سيقام المشروع ضمن هذه المنطقة.

وأكد عبد الله سالم عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة والتعاون الثنائي المميز بين دولتي الإمارات وإندونيسيا كما أنها تأتي في إطار التزام الامارات بتنويع مزيج الطاقة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وأضاف يمثل مشروع سيراتا أول استثمار للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة الإندونيسي ولاشك بأنه سيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

و تم الاحتفاء خلال المراسم بما تحقق هذا العام من تقدم كبير لتطوير هذا المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا وأحد أكبر مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مستوى العالم ومن المقرر البدء بعمليات إنشاء المحطة خلال عام 2021.

وكانت "مصدر" قد أعلنت عن مشروع المحطة البالغة قدرتها 145 ميجاواط خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي، وقد اعتبرته الحكومة الإندونيسية "مشروعاً استراتيجياً وطنياً" نظراً لأهميته ولما سيوفره من فوائد اقتصادية واجتماعية لإندونيسيا.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" "نحن سعداء بتأسيس شركة "بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي" مع شركائنا في شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" حيث ستمكننا هذه الخطوة من مواصلة التقدم الكبير الذي أحرزناه في مشروع محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر بالنسبة لنا بمثابة بوابة لدخول سوق منطقة جنوب شرق آسيا الذي ينطوي على فرص كبيرة وواعدة نظراً لما تشهده المنطقة من تسارع في معدلات النمو والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع "كما يعكس هذا المشروع طبيعة العلاقات المتينة والمتواصلة التي تجمع الإمارات وإندونيسيا، فضلاً عن كونه سيفسح مجالاً أوسع لتبادل المعارف بين البلدين ونتطلع قدماً الى تعزيز تعاوننا الناجح وشراكتنا الاستراتيجية مع شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي" وشركة الكهرباء الحكومية للتوسع في استثماراتنا ومشاريعنا في إندونيسيا.

من جانبه، قال جوناوان يودي رئيس شركة مرافق الكهرباء بإندونيسيا "بي تي بي جاوا بالي" "يمثل مشروع تطوير محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة باستطاعة 145 ميجاوات إنجازاً مهماً لشركة مرافق الكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا لكونها تشارك فيه كشريك ومطور ضمن قطاع الكهرباء الإندونيسي.

وأضاف : ملتزمون بالمساهمة من خلال الشركة الجديدة "بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي" في تطوير المزيد من محطات الطاقة المتجددة ونأمل أن يكون هذا التعاون بين شركة مرافق الكهرباء و"مصدر" بمثابة نقطة انطلاق نحو تطوير مشاريع أخرى مشتركة على مستوى إندونيسيا والمنطقة.