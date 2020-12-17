الحدود يتوج بلقب 'دوري ليفون' لسباعيات الركبي

ونال لاعب الحدود حسين عدنان جائزة افضل لاعب في الدوري واحرز زميله في الحدود سرمد عبد لقب هداف الدوري.

وحقق الحدود نتائج كبيرة في الدوري حيث فاز في ثلاث مباريات على فرق الطف والصحة وامام المتقين ولم يتلقى اي خسارة في البطولة.



اما فريق امام المتقين فتغلب في مباراتين على عين تمر و الجنسية وخسر امام الحدود في المباراة الختامية.

يذكر ان نادي الحدود كان وصيف النسخة الماضية من الدوري العراقي للركبي 2019 الذي توج به فريق الاسكان.