البرلمان يعقد جلسته الـ30 برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ30 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الـ30". ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 7 فقرات أبرزها التصويت على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

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