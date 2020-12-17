أصدرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، بياناً بعد الاجتماع الذي عقدته بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على وضع السوق العراقي.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان بعد اجتماع المالية النيابية ومحافظ البنك المركزي بخصوص أسعار الدولار (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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