أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، توقيع العراق اتفاقيتين مع تركيا في المجالين الضريبي والثقافي.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق وقّع، اليوم الخميس، اتفاقيتين مع الجانب التركي، في المجالين الضريبي والثقافي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".



وأوضح البيان، أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم وقّع، مع الجانب التركي، اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، فيما وقّع وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين".



كانت هذه تفاصيل خبر العراق يوقع اتفاقيتين مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.