الصقور تجتاز النكسة بالاجهاز على المتصدر

رياضة 2020-12-17 | 16:12 1,378 مشاهدة نجح فريق القوة الجوية باجتياز نكسته التي استمرت لخمس جولات، بتحقيق الفوز على المتصدر نفط الوسط 1-0 في اطار مباريات الاسبوع التاسع من الدوري الممتاز بكرة القدم. واقيمت المباراة على ملعب النجف الاولمبي مساء اليوم الخميس. ويدين فريق الصقور في فوزه الى اللاعب علي محسن الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80. واستمرت نكسة الصقور لخمس جولات متتالية، لم يذق من خلالها طعم الفوز.



الفوز رفع رصيد الصقور الى النقطة 15 في وصافة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد عندليب الفرات عند النقطة 17 في صدارة الترتيب. الفوز رفع رصيد الصقور الى النقطة 15 في وصافة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد عندليب الفرات عند النقطة 17 في صدارة الترتيب. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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