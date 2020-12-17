30 آلية تركية تدخل شمال سوريا متجهة لإدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن انتهاك جديد للقوات التركية في شمال سوريا، يتمثل في دخول رتل عسكري جديد لشمالي إدلب.

وقال المرصد السوري، إنه رصد دخول رتل للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي سوريا.



وأضاف، أن الرتل العسكري يضم نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، واتجه نحو النقاط التركية المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وبذلك يبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد 7640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير/ شباط 2020 وحتى الآن، أكثر من 10975 شاحنة وآلية عسكرية، والتي تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ووسع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الشهر الجاري، عدوانه على الأراضي السورية، بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "النقطة أنشأتها القوات التركية جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وعلى مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية".



وإلى جانب إرسال قوات، لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق عمليات "نبع السلام"، من خلال سرقة المتاجر والمنازل وإرغام المواطنين على دفع إتاوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، شنت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا، وسيطرت هي والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقف العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

