مستشار ملك البحرين: أسوأ أسباب أزمة قطر استهدافها للصيادين البحرينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المستشار الدبلوماسي للعاهل البحريني، أن أسوأ أسباب الأزمة القطرية هو استهدافها المستمر للبحارة البحرينيين.

كلمات مستشار العاهل البحرين حملتها تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الخميس، حيث اتهم الدوحة باستهداف البحارة والصياديين البحرينيين داخل المياه الإقليمية للمملكة إما عبر إطلاق النار عليهم وقتل أو خطفهم أو مصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم.

وأضاف: "اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود لكن ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم وأرزاقهم.. هذه مسألة نأخذها بأقصى الجدية".

وطالب الحكومة القطرية بأن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل.

والثلاثاء، وصف الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني ما قامت به السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين بأعمال عدوانية.

وكانت البحرين قد كشفت مطلع الشهر الجاري تفاصيل اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".

واستوقفت قطر خلال السنوات العشر الأخيرة 650 قاربا و2153 شخصا يحملون الهوية الرسمية البحرينية، ولم يكن من بين هؤلاء، مهرب أو مخرب، بل بحارة يسترزقون، بحسب الوزير البحريني.