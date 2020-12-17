الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بثت مجموعة بوكو حرام الجهادية الخميس فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا الجمعة من كانكرا في شمال غرب نيجيريا.
ويضيف الفتى أنه ضمن 520 صبيا خطفوا على يد "جماعة الشكوي" الزعيم التاريخي لبوكو حرام الذي خطف في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر بوكو حرام تبث فيديو تقول إنه للتلاميذ الذين خطفوا في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.