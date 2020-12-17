بوكو حرام تبث فيديو تقول إنه للتلاميذ الذين خطفوا في نيجيريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بثت مجموعة بوكو حرام الجهادية الخميس فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا الجمعة من كانكرا في شمال غرب نيجيريا.

ويضيف الفتى أنه ضمن 520 صبيا خطفوا على يد "جماعة الشكوي" الزعيم التاريخي لبوكو حرام الذي خطف في 2014 أكثر من 200 فتاة في شيبوك.