شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية»: بعثة المراقبين الأممين في الحديدة حبيسة الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم (الخميس) بوقف التدخلات الحوثية في في عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وأكد الحضرمي خلال لقائه نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، أنه لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الأممية حبيسة بيد مليشيا الحوثي الانقلابية، مشددا على ضرورة العمل على نقل مقر بعثة المراقبين الأممين إلى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهمات المنوطة بها بالشكل الأمثل.

وقال وزير الخارجية اليمني «إن عودة الفريق دون تحرير البعثة الأممي من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة»، مجددا تأكيده على دعم الحكومة لها ولجهودها الرامية إلى تفعيل دور البعثة وفقا لولايتها الأممية.

ودعا الحضرمي إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

من جهتها، أكدت كروسلاك أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.