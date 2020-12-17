شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك»: 140 ألف بريطاني تلقوا لقاح «كورونا» حتى الآ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قالت أوزلام توريجي كبيرة الأطباء في شركة «بيونتيك»، الخميس، إن 140 ألفاً في بريطانيا تلقوا اللقاح الذي صنعته الشركة بالتعاون مع شركة «فايزر» الأمريكية، للوقاية من مرض «كوفيد ـ 19»، مضيفة أن تقييم الآثار الجانبية والتحمل، مطمئن.

وكانت بريطانيا أول دولة توافق على توزيع اللقاح للاستخدام الطارئ في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ثم أعقبتها كندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت توريجي خلال اتصال عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «تلقى 140 ألفاً اللقاح في بريطانيا حتى الآن، وبيانات التحمل مطابقة لما رصدناه خلال تجاربنا السريرية». وذكرت أن الآثار الجانبية بين البسيطة والمتوسطة وقصيرة المدى، ومماثلة لما يحدث عادة في اللقاحات الأخرى شائعة الاستخدام. وخلال الاتصال قال أور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتيك»، إنه واثق بإمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول الشتاء المقبل.

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