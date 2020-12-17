هجن العاصفة تفرض السيطرة على الحول والزمول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان المرموم اليوم إقامة أربعة عشر تحدياً لسن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ثمانية كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم التأهيلية.

وقاد المضمر المتميز لهجن العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية) لصدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات، وذلك بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في فترة زمنية بلغت 12:46:2 دقيقة وجاءت (الشاهينية) الأخرى بالشعار الأبيض والأسود لهجن العاصفة على قمة الحول المهجنات في الشوط الثاني وسجلت توقيتاً وقدره 12:43:7 دقيقة.

وفي المقابل احتاج (شاهين) بشعار هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي لزمن قدره 13:07:1 دقيقة لحسم جولة الزمول المحليات في الشوط الثالث فيما كسب (شاهين) لهجن العاصفة التحدي الرابع للزمول المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 13:13:0 دقيقة.

واستطاعت (شايمه) أن تهدي مالكها سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي ناموس الحول المحليات في افتتاح أشواط الحول والزمول لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت في الفترة الصباحية على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات وحققت (شايمه) ناموسها المهم بزمن بلغ 12:47:8 دقيقة، أما شوط الحول المهجنات فقد ذهب لشعار سعيد جابر عبدالله محمد والذي قدم (الدانه) الصدارة بتوقيت وقدره 12:51:8 دقيقة.

وذهبت قمة الزمول المحليات لـ(جميل) المملوك لسيف سلطان حمد الشامسي والذي أكمل رحلة السباق في توقيت بلغ 13:18:5 دقيقة، أما رابع التحديات والمخصص للحول المهجنات فقد ذهب إلى سالم مسفر غانم بالقوبع المنصوري عن طريق (نايف) بزمن وقدره 13:11:3 دقيقة.

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