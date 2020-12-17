مصر تعزي السودان في ضحايا الاعتداء على «القوات المسلحة»

أعربت وزارة الخارجية، بخالص تعازيها، للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف، الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، مساء أمس الأول الثلاثاء، حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود، وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافة إلى خسائر في المعدات.



وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس 17 ديسمبر - تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة.



وقالت مصر إنها تتابع - بمزيد من القلق - تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.